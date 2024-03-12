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Инвесторы построят в Москве 38 бизнес-центров по городской программе

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Инвесторы построят в Москве 38 офисно-деловых объектов в рамках городской программы стимулирования создания мест приложения труда. Это позволит организовать около 97 тыс. рабочих мест, заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Об этом сообщает телеканал «360».

Общая площадь объектов превысит 1,2 млн кв. м.

В частности, на севере столицы возведут четыре здания, в том числе многофункциональный общественно-деловой комплекс на Ленинградском шоссе.

Ещё три объекта появятся на северо-востоке столицы, например комплекс офисных зданий в Огородном проезде.

На северо-западе города построят семь бизнес-объектов, на западе — пять.

Ранее сообщалось, что в Москве реорганизуют участок бывшей промзоны «Малино».

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