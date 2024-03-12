Инвесторы построят в Москве 38 бизнес-центров по городской программе
Об этом сообщает телеканал «360».
Общая площадь объектов превысит 1,2 млн кв. м.
В частности, на севере столицы возведут четыре здания, в том числе многофункциональный общественно-деловой комплекс на Ленинградском шоссе.
Ещё три объекта появятся на северо-востоке столицы, например комплекс офисных зданий в Огородном проезде.
На северо-западе города построят семь бизнес-объектов, на западе — пять.
Ранее сообщалось, что в Москве реорганизуют участок бывшей промзоны «Малино».