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В Москве реорганизуют участок бывшей промзоны «Малино»

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В столице определили инвестора для реорганизации бывшей промзоны «Малино» в Зеленограде, заявил заммэра Москвы Владимир Ефимов.

Об этом сообщает НСН.

Чиновник отметил, что редевелопментом участка площадью 17,69 га в рамках программы комплексного развития территорий займётся ООО «Специализированный застройщик «ПРОКСИМА».

«Он сможет построить здесь почти 364 тыс. кв. м различной недвижимости. Инвестиции в редевелопмент площадки составят 30 млрд рублей», — сказал Ефимов.

На территории возведут современное жильё, детский сад, школу, центр развития детского творчества, пожарное депо, торгово-развлекательный центр с физкультурно-оздоровительным комплексом, добавил глава Департамента городского имущества Максим Гаман.

Ранее сообщалось, что в Москве разработали онлайн-карту, на которой представлены все строящиеся объекты.

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