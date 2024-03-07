RT в Telegram
Подпишись

В Москве создали онлайн-карту со всеми строящимися объектами

Короткая ссылка
В Москве разработали онлайн-карту, на которой представлены все строящиеся объекты.

Об этом сообщает НТВ со ссылкой на портал мэра и правительства.

Как заявил глава Департамента градостроительной политики Сергей Лёвкин, на карте каждому объекту присвоен уникальный идентификационный номер.

Пользователи могут узнать кадастровый номер участка, источник финансирования, вид и сроки строительства, функциональное назначение будущего здания. Представлена и градостроительная документация.

На карте «СтроимПросто» отображены жилые дома, офисные и спортивные здания, детсады, школы, поликлиники, гостиницы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал строительство пяти инфраструктурных объектов в Москве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить