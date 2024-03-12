Пожар на установке по переработке нефти в Кстовской промзоне ликвидировали
- РИА Новости
Об этом проинформировал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
«Возгорание ликвидировали», — написал он.
По информации Роспотребнадзора, превышения допустимого количества загрязняющих веществ в воздухе в зоне жилой застройки не выявлено.
Ранее БПЛА атаковали объект ТЭК в Кстовской промзоне Нижегородской области, в результате чего произошёл пожар на одной из установок по переработке нефти.
Губернатор сообщал, что, по предварительным данным, никто не пострадал.