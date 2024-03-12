Пожар на установке по переработке нефти в Кстовской промзоне ликвидировали

Пожар на установке по переработке нефти в Кстовской промзоне, возникший после атаки беспилотников, полностью ликвидировали.

Об этом проинформировал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

«Возгорание ликвидировали», — написал он.

По информации Роспотребнадзора, превышения допустимого количества загрязняющих веществ в воздухе в зоне жилой застройки не выявлено.

Ранее БПЛА атаковали объект ТЭК в Кстовской промзоне Нижегородской области, в результате чего произошёл пожар на одной из установок по переработке нефти.

Губернатор сообщал, что, по предварительным данным, никто не пострадал.