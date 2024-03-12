БПЛА атаковали объект ТЭК в Нижегородской области
Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.
«Сейчас на месте работают спецслужбы, задействованы все необходимые силы и средства для локализации возгорания на одной из установок по переработке нефти», — написал он.
По предварительным данным, пострадавших нет.
Ранее опасность атаки БПЛА была объявлена в Воронежской области.
Также в МЧС России по Белгородской области сообщили об обстреле Грайворонского городского округа.
Кроме того, силами ПВО в Раменском городском округе была отражена атака беспилотника, летевшего на Москву.