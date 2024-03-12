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БПЛА атаковали объект ТЭК в Нижегородской области

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БПЛА атаковали объект ТЭК в Кстовской промзоне Нижегородской области, в результате чего произошёл пожар на одной из установок по переработке нефти.

Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

«Сейчас на месте работают спецслужбы, задействованы все необходимые силы и средства для локализации возгорания на одной из установок по переработке нефти», — написал он.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее опасность атаки БПЛА была объявлена в Воронежской области.

Также в МЧС России по Белгородской области сообщили об обстреле Грайворонского городского округа. 

Кроме того, силами ПВО в Раменском городском округе была отражена атака беспилотника, летевшего на Москву.

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