БПЛА атаковали объект ТЭК в Нижегородской области

БПЛА атаковали объект ТЭК в Кстовской промзоне Нижегородской области, в результате чего произошёл пожар на одной из установок по переработке нефти.

Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

«Сейчас на месте работают спецслужбы, задействованы все необходимые силы и средства для локализации возгорания на одной из установок по переработке нефти», — написал он.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее опасность атаки БПЛА была объявлена в Воронежской области.

Также в МЧС России по Белгородской области сообщили об обстреле Грайворонского городского округа.

Кроме того, силами ПВО в Раменском городском округе была отражена атака беспилотника, летевшего на Москву.