В ЯНАО назначили нового главу регионального Центра развития туризма

В Ямало-Ненецком автономном округе назначили нового управляющего директора «Центра развития туризма на Полярном Урале». Им стала Ольга Филипенкова.

Ранее она занималась стратегическим развитием курорта «Красная Поляна» в Сочи, сообщили URA.RU в администрации правительства ЯНАО.

«В должности управляющего директора Филипенкова займётся стратегическим развитием туристического потенциала территории, созданием и развитием туристического бренда, комплексным продвижением, а также коммерческими проектами, направленными на популяризацию туризма на Ямале», — прокомментировали в пресс-службе окружного правительства.

В феврале в Удмуртии избрали нового главу Общественного совета республики. На этот пост назначили председателя Региональной общественной организации «Союз журналистов Удмуртии» Елену Капитоненко.