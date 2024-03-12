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В ЯНАО назначили нового главу регионального Центра развития туризма

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В Ямало-Ненецком автономном округе назначили нового управляющего директора «Центра развития туризма на Полярном Урале». Им стала Ольга Филипенкова.

Ранее она занималась стратегическим развитием курорта «Красная Поляна» в Сочи, сообщили URA.RU в администрации правительства ЯНАО.

«В должности управляющего директора Филипенкова займётся стратегическим развитием туристического потенциала территории, созданием и развитием туристического бренда, комплексным продвижением, а также коммерческими проектами, направленными на популяризацию туризма на Ямале», — прокомментировали в пресс-службе окружного правительства.

В феврале в Удмуртии избрали нового главу Общественного совета республики. На этот пост назначили председателя Региональной общественной организации «Союз журналистов Удмуртии» Елену Капитоненко.

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