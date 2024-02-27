В Удмуртии избрали нового главу Общественного совета республики

В МВД по Удмуртии прошло заседание Общественного совета, где подвели итоги работы за 2023 год.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу МВД по региону.

Собравшиеся почтили минутой молчания память Алексея Семенихина, который возглавлял республиканский Общественный совет. Он скончался 10 января.

Также в ходе голосования на должность нового председателя совета избрали главу региональной общественной организации «Союз журналистов Удмуртии» Елену Капитоненко.

В январе стало известно, что Олег Овчинников стал новым уполномоченным по защите прав предпринимателей в Удмуртии.