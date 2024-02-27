RT в Telegram
Подпишись

В Удмуртии избрали нового главу Общественного совета республики

Короткая ссылка
В МВД по Удмуртии прошло заседание Общественного совета, где подвели итоги работы за 2023 год.
В Удмуртии избрали нового главу Общественного совета республики
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу МВД по региону.

Собравшиеся почтили минутой молчания память Алексея Семенихина, который возглавлял республиканский Общественный совет. Он скончался 10 января.

Также в ходе голосования на должность нового председателя совета избрали главу региональной общественной организации «Союз журналистов Удмуртии» Елену Капитоненко.

В январе стало известно, что Олег Овчинников стал новым уполномоченным по защите прав предпринимателей в Удмуртии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить