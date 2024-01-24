В Удмуртии назначили нового уполномоченного по защите прав предпринимателей

Олег Овчинников стал новым уполномоченным по защите прав предпринимателей в Удмуртии.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.

На новом посту Овчинников будет работать с бизнес-сообществами и органами власти по вопросам защиты прав и интересов предпринимателей.

Овчинников — уроженец Можгинского района, выпускник Ижевской государственной сельскохозяйственной академии. В 2019 году стал главой Вавожского района, был переизбран в 2022 году.

Ранее сообщалось, что губернатор Оренбургской области Денис Паслер подписал указ о назначении Андрея Плешакова на должность заместителя министра строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта региона.