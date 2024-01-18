Новым замминистра строительства Оренбургской области назначен Андрей Плешаков

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер подписал указ о назначении Андрея Плешакова на должность заместителя министра строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта региона.

Об этом сообщает RIA56.

Андрей Плешаков родился в 1990 году в Оренбурге. По образованию инженер автомобильных дорог и аэродромов.

В Минстрое области работает с 2020 года.

В новой должности он будет курировать направление дорожного хозяйства и сферу транспорта.

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