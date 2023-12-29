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В двух районах ХМАО назначили новых глав отделов полиции

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В Кондинском и Октябрьском районах Ханты-Мансийского автономного округа назначены новые руководители местных отделов полиции.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы регионального УМВД.

«Приказом начальника УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре на должность начальника ОМВД России по Октябрьскому району назначен подполковник полиции Алексей Абакумов, на должность начальника ОМВД России по Кондинскому району — подполковник полиции Алексей Сидоров», — сказано в сообщении.

Отмечается, что оба должностных лица имеют большой стаж (более 20 лет) и опыт работы в органах внутренних дел.

25 декабря министр внутренних дел России Владимир Колокольцев представил нового руководителя управления МВД по Чукотскому автономному округу полковника Ивана Аникина. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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