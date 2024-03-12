В РГГУ прокомментировали введение курса «История религий России»

Ректор Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) Александр Безбородов прокомментировал введение курса «История религий России».

«По итогам первого года изучения истории религии на обязательной основе этот курс удачно вписался в программу вуза. Он вызывает интерес у студентов», — цитирует Безбородова «Парламентская газета».

Как отметил ректор, перед введением курса во всех вузах программу желательно доработать.

«От моих коллег, которые ведут курс, я слышал пожелания доработать общеметодологическую часть, подчеркнув, что Россия — это не монорелигиозное государство, а государство-цивилизация, построенное с учётом традиций людей, исповедующих разные религии», — пояснил он.

Ранее сообщалось, что курс «История религий России» введут во всех высших учебных заведениях России со следующего учебного года.