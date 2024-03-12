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В РГГУ прокомментировали введение курса «История религий России»

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Ректор Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) Александр Безбородов прокомментировал введение курса «История религий России».

«По итогам первого года изучения истории религии на обязательной основе этот курс удачно вписался в программу вуза. Он вызывает интерес у студентов», — цитирует Безбородова «Парламентская газета».

Как отметил ректор, перед введением курса во всех вузах программу желательно доработать.

«От моих коллег, которые ведут курс, я слышал пожелания доработать общеметодологическую часть, подчеркнув, что Россия — это не монорелигиозное государство, а государство-цивилизация, построенное с учётом традиций людей, исповедующих разные религии», — пояснил он.

Ранее сообщалось, что курс «История религий России» введут во всех высших учебных заведениях России со следующего учебного года.

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