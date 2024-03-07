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Курс «История религий России» введут во всех вузах с нового учебного года

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Курс «История религий России» введут во всех высших учебных заведениях России со следующего учебного года.
Курс «История религий России» введут во всех вузах с нового учебного года
  • © РИА Новости / Евгений Епанчинцев

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минобрнауки России.

«В 28 университетах проходит апробация нового учебного курса «История религий России», — сказано в сообщении.

Уточняется, что распространить модуль на все высшие учебные заведения планируется со следующего учебного года.

Ранее заслуженный учитель России Евгений Ямбург в беседе с газетой «Взгляд» выразил мнение, что возможность пересдать ЕГЭ поможет старшеклассникам справиться с волнением.

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