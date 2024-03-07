Курс «История религий России» введут во всех вузах с нового учебного года
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Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минобрнауки России.
«В 28 университетах проходит апробация нового учебного курса «История религий России», — сказано в сообщении.
Уточняется, что распространить модуль на все высшие учебные заведения планируется со следующего учебного года.
Ранее заслуженный учитель России Евгений Ямбург в беседе с газетой «Взгляд» выразил мнение, что возможность пересдать ЕГЭ поможет старшеклассникам справиться с волнением.