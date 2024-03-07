Курс «История религий России» введут во всех вузах с нового учебного года

Курс «История религий России» введут во всех высших учебных заведениях России со следующего учебного года.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минобрнауки России.

«В 28 университетах проходит апробация нового учебного курса «История религий России», — сказано в сообщении.

Уточняется, что распространить модуль на все высшие учебные заведения планируется со следующего учебного года.

Ранее заслуженный учитель России Евгений Ямбург в беседе с газетой «Взгляд» выразил мнение, что возможность пересдать ЕГЭ поможет старшеклассникам справиться с волнением.