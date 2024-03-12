Опыт онлайн-обучения имеют более 17% россиян

Согласно новому исследованию, более 17% россиян проходили онлайн-обучение на различных курсах.

Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на совместное исследование Финансового университета при правительстве России и компании «Ингосстрах».

«Изучение английского языка оказалось самой популярной темой обучения, ему в интернете учились за последнее время 16,3% опрошенных. Ещё 9,9% изучали Word, Excel, PowerPoint и другие популярные программы, маникюру и педикюру учились 9,3%, а программированию — 8,9% от числа респондентов», — сказал директор Центра социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.

Он также отметил, что онлайн-обучение одинаково востребовано среди женщин (18%) и мужчин (16%).

Наибольшей популярностью интернет-курсы пользуются у жителей Москвы (37%).

Далее в списке идут Набережные Челны (31%), Красноярск (24%), Барнаул (23%), Томск (22%), Хабаровск (21%), Иркутск (20%), Санкт-Петербург (20%) и Тольятти (20%).

Ранее исследование показало, что большинство школьников (71%) видят себя в будущем в роли руководителя.