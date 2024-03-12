ФАС возбудила дело в отношении авиакомпании S7

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении авиакомпании S7 из-за цен на билеты.

Об этом говорится на сайте ведомства.

Уточняется, что дело связано с предыдущим предупреждением службы по поводу цен на билеты у АО «Авиакомпания «Сибирь», где в рамках одного подкласса тарифа авиабилеты имели разную стоимость, при этом это никак не было связано с какими-либо дополнительными услугами, расходами перевозчика или временем вылета.

Вместе с этим ФАС было выявлено, что у авиакомпании и её группы лиц отсутствует коммерческая (ценовая) политика или иной акт, определяющий в том числе порядок ценообразования. В связи с этим было выдано предупреждение с требованием разработать соответствующий документ и согласовать его с ведомством.

«Перевозчик не исполнил предупреждение ведомства, а также пытался оспорить его законность в суде. Однако Арбитражный суд города Москвы поддержал позицию ФАС России. Службой принято решение о возбуждении дела в отношении АО «Авиакомпания «Сибирь», — указали в ФАС.

Ранее ФАС России возбудила первое дело за нарушение требований к рекламе кредита.