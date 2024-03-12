В центре Екатеринбурга эвакуировали около 150 человек из горящего здания
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на заявление ведомства.
«До прибытия пожарно-спасательных подразделений из здания эвакуировались 60 человек. Огнеборцами были эвакуированы 84 человека», — отметили в МЧС.
Уточняется, что ещё шестеро человек были спасены с помощью спасательных устройств дыхательных аппаратов. В итоге пострадавших в результате возгорания нет.
Также отмечается, что спасатели уже ликвидировали открытое горение. В настоящий момент специалисты выясняют причину возгорания.
Ранее в Омской области пожарные спасли кошку из охваченного огнём частного дома в Грибановском сельском поселении.