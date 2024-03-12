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В центре Екатеринбурга эвакуировали около 150 человек из горящего здания

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В ГУ МЧС по Свердловской области заявили об эвакуации из горящего здания в Екатеринбурге около 150 человек.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на заявление ведомства.

«До прибытия пожарно-спасательных подразделений из здания эвакуировались 60 человек. Огнеборцами были эвакуированы 84 человека», — отметили в МЧС.

Уточняется, что ещё шестеро человек были спасены с помощью спасательных устройств дыхательных аппаратов. В итоге пострадавших в результате возгорания нет.

Также отмечается, что спасатели уже ликвидировали открытое горение. В настоящий момент специалисты выясняют причину возгорания.

Ранее в Омской области пожарные спасли кошку из охваченного огнём частного дома в Грибановском сельском поселении.

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