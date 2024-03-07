В Омской области пожарные спасли из горящего дома кошку
Шесть человек, включая четверых детей, смогли покинуть помещение самостоятельно ещё до приезда спасателей, никто из них не пострадал, сообщает gorod55.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Омской области.
Пожар в квартире в частном доме случился 6 марта. К приезду спасателей огонь охватил 20 кв. м. Во время тушения в квартире обнаружили кошку, которая не смогла самостоятельно покинуть помещение.
Животное не пострадало, его передали владельцам.
Ранее в Омске из огня были спасены восемь кроликов.