В Омской области пожарные спасли из горящего дома кошку

В Омской области пожарные спасли кошку из охваченного огнём частного дома в Грибановском сельском поселении.

Шесть человек, включая четверых детей, смогли покинуть помещение самостоятельно ещё до приезда спасателей, никто из них не пострадал, сообщает gorod55.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Омской области.

Пожар в квартире в частном доме случился 6 марта. К приезду спасателей огонь охватил 20 кв. м. Во время тушения в квартире обнаружили кошку, которая не смогла самостоятельно покинуть помещение.

Животное не пострадало, его передали владельцам.

Ранее в Омске из огня были спасены восемь кроликов.