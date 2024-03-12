В Подмосковье задержали серийного поджигателя машин
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Об этом она сообщила в Telegram.
«Мои коллеги из Подмосковья задержали серийного поджигателя. Он действовал в ночное время на территории Ленинского городского округа Московской области», — указала Волк.
По её словам, мужчина поджигал автомобили с помощью пропитанной жидкостью для розжига ткани.
Она также добавила, что в результате деятельности злоумышленника были повреждены три автомобиля, при этом четвёртую машину потушил «вовремя подоспевший дворник».
«Возбуждено уголовное дело об умышленном повреждении чужого имущества», — отметила Волк.
Ранее в Коми задержали подростков, поджигавших двери квартир.