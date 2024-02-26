В Коми задержали подростков, поджигавших двери квартир
Во время допроса подозреваемые рассказали, что один из них нашёл подработку через мессенджер. Для получения заработной платы нужно было выполнять задания куратора, в том числе криминального характера.
Правоохранители завели уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 УК России («Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершённое из хулиганских побуждений, путём поджога, взрыва или иным общеопасным способом»).
Ранее в Санкт-Петербурге задержали наёмного поджигателя автомобилей.