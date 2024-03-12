Специалист Кочетков рассказал, как выгодно купить квартиру в новостройке

Директор направления «Новостройки» «ИНКОМ-Недвижимости» Валерий Кочетков рассказал, что на рынке первичного жилья в настоящее время наблюдается ослабление ипотечного спроса (доля таких сделок снизилась до 52% в общем объёме). По его словам, покупатели всё чаще используют новую тактику.

Смысл заключается в том, что в текущий момент зафиксировать интересный лот, а через пару лет оформить ипотеку, объяснил специалист в разговоре с Life.ru.

«Например, купить в рассрочку двухкомнатную квартиру площадью 46 кв. м в ЖК бизнес-класса. Её стоимость составляет 27,54 млн рублей. Первоначальный взнос — 10%, 2 754 000. Ежемесячный платёж — 50 тыс. рублей до 31 мая 2025 года. Далее покупатель берёт ипотеку от 6% на весь срок», — объяснил Кочетков.

Эксперт, в частности, отметил, что увеличения доли ипотеки в сделках можно ожидать, когда ставки по рыночной программе жилищного кредитования опустятся ниже двухзначного числа.

Ранее кандидат экономических наук, финансовый аналитик, эксперт Ассоциации развития финансовой грамотности Михаил Беляев в беседе с радио «Комсомольская правда» выразил мнение, что банкротство — это цивилизованный выход из тупиковой финансовой ситуации, финансовый инструмент, который позволяет освободиться от долгового бремени.