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Автоэксперт Ракитин рассказал о преимуществах каршеринга

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Автоэксперт Максим Ракитин рассказал, кому больше всего подходит каршеринг.

«Надо понимать, что для россиянина, который купил автомобиль, его машина — это его достижение, любимая игрушка. Поэтому многие люди, особенно среднего и старшего возраста, каршеринг не воспринимают», — заявил эксперт в беседе с Радио Sputnik.

Как отметил специалист, этим сервисом чаще пользуется молодёжь, когда надо проехать небольшое расстояние: в гости, в центр города или просто до метро.

Если же передвижение связано с длинными пробегами, то каршеринг тут не очень подходит, добавил Ракитин. Поэтому он не подходит для дачников и тех, у кого большая семья.

«Каршеринг — история лотерейная. Если рядом с вашим домом есть подходящий автомобиль, вы его арендуете, если нет, вы его ищете. Но в основном там используются компактные машины», — заключил эксперт.

Ранее технический директор международной сети автосервисов Fit Service Никита Родионов дал советы по уходу за машиной в начале марта.

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