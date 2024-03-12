RT в Telegram
Подпишись

Возникший после атаки БПЛА пожар в промзоне Нижегородской области локализовали

Короткая ссылка
Пожар в промзоне Нижегородской области, который произошёл после атаки украинских беспилотников, локализовали.
Возникший после атаки БПЛА пожар в промзоне Нижегородской области локализовали
  • Gettyimages.ru
  • © Walter Bibikow

Об этом проинформировал губернатор региона Глеб Никитин.

«Сил и средств для ликвидации локализованного возгорания на одной из установок достаточно», — написал он в своём Telegram-канале.

По предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее БПЛА атаковали объект ТЭК в Кстовской промзоне Нижегородской области, в результате чего произошёл пожар на одной из установок по переработке нефти.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить