Возникший после атаки БПЛА пожар в промзоне Нижегородской области локализовали
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Об этом проинформировал губернатор региона Глеб Никитин.
«Сил и средств для ликвидации локализованного возгорания на одной из установок достаточно», — написал он в своём Telegram-канале.
По предварительным данным, никто не пострадал.
Ранее БПЛА атаковали объект ТЭК в Кстовской промзоне Нижегородской области, в результате чего произошёл пожар на одной из установок по переработке нефти.