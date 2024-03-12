Возникший после атаки БПЛА пожар в промзоне Нижегородской области локализовали

Пожар в промзоне Нижегородской области, который произошёл после атаки украинских беспилотников, локализовали.

Об этом проинформировал губернатор региона Глеб Никитин.

«Сил и средств для ликвидации локализованного возгорания на одной из установок достаточно», — написал он в своём Telegram-канале.

По предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее БПЛА атаковали объект ТЭК в Кстовской промзоне Нижегородской области, в результате чего произошёл пожар на одной из установок по переработке нефти.