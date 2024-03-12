Школьники из Москвы впервые стали участниками ВФМ-2024

Московские школьники в возрасте от 14 до 17 лет впервые представили свои проекты на Всемирном фестивале молодёжи (ВФМ-2024), который проходил с 1 по 7 марта в Сочи. Ранее в мероприятии могли принимать участие только совершеннолетние.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Председатель совета регионального отделения «Движение первых» столичного Департамента образования и науки Надежда Куранина рассказала, что на фестивале более тысячи юных участников из 78 стран объединили усилия, чтобы разработать проекты для реализации в своих государствах. Это открывает новые возможности сотрудничества между странами в науке, образовании, культуре, спорте и других областях, подчеркнула она.

Организаторы ВФМ вместе с «Движением первых» создали детскую образовательную программу «Начнём будущее вместе» для поддержки талантливых молодых людей и воспитания профессиональных, ответственных лидеров.

В ходе фестиваля школьники и студенты колледжей работали в 18 лабораториях и мастерских, где под руководством наставников изучали мировой опыт в различных областях, слушали лекции, участвовали в спикер-сессиях, проводили исследования.

Ранее газета «Взгляд» сообщала, что в рамках Всемирного фестиваля молодёжи представили выставочный проект «Без границ. Художники Донбасса».