На стационарном лечении остаются 12 пострадавших при аварии на ТЭЦ в Туве

На стационарном лечении после аварии на Шагонарской ТЭЦ в Туве остаются 12 пострадавших.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения России.

Отмечается, что на стационарном лечении остаются 12 человек, восемь из них проходят лечение в Красноярской краевой больнице, ещё четверо — в Кызыле.

При этом состояние одного из пострадавших оценивается как крайне тяжёлое, семеро находятся в тяжёлом состоянии, а состояние четверых — средней тяжести.

Троих пациентов выписали, ещё восемь пострадавших получили медицинскую помощь амбулаторно.

7 марта восьмерых пострадавших в результате происшествия на Шагонарской ТЭЦ поместили в реанимацию в Красноярске.

Кроме того, более 130 человек, из них 52 ребёнка, были размещены в пунктах временного размещения (ПВР) в Туве после ЧП.