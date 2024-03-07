Пострадавших на Шагонарской ТЭЦ поместили в реанимацию в Красноярске

Восьмерых пострадавших в результате происшествия на Шагонарской ТЭЦ в Республике Тыва поместили в реанимацию в Красноярске.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на главу пресс-службы краевой клинической больницы Сергея Головача.

«Все восемь человек разместили по отделениям реанимационным», — отметил он.

По его словам, в том числе шестерых человек разместили в ожоговом центре.

Состояние пациентов оценивается как тяжёлое и крайне тяжёлое.

Ранее сообщалось, что спецборт Ил-76 МЧС России с пострадавшими при взрыве на ТЭЦ в Туве вылетел из Кызыла в Красноярск.