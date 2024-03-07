Пострадавших на Шагонарской ТЭЦ поместили в реанимацию в Красноярске
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на главу пресс-службы краевой клинической больницы Сергея Головача.
«Все восемь человек разместили по отделениям реанимационным», — отметил он.
По его словам, в том числе шестерых человек разместили в ожоговом центре.
Состояние пациентов оценивается как тяжёлое и крайне тяжёлое.
Ранее сообщалось, что спецборт Ил-76 МЧС России с пострадавшими при взрыве на ТЭЦ в Туве вылетел из Кызыла в Красноярск.