Разноуровневый пешеходный переход построят под Малым Каменным мостом в центре Москвы, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на Telegram-канал Собянина.

Мост станет частью прогулочного маршрута от «ГЭС-2» до Репинского сквера и кинотеатра «Ударник». Как отметил мэр, расстояние от достопримечательностей Болотной набережной сократится в два раза.

При приближении Репинского сквера маршрут разделят на две части, одна из которых приведёт на набережную. Уровни будут соединены лестницами.

Ранее сообщалось, что в Москве реорганизуют участок бывшей промзоны «Малино».