На Пулковском рубеже откроют мемориальный комплекс в память о Ленинградской битве

На Пулковском рубеже появится монумент, посвящённый Ленинградской битве. Архитектурный конкурс состоится в 2024 году.

Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на пресс-службу Смольного.

«Все знают, какие ожесточённые бои шли на Пулковском рубеже, и для нас особенно важно, что монумент будет исполнен за счёт частных пожертвований, как воистину народный памятник. Он станет зримым напоминанием о героизме российского народа и несокрушимой силе нашего духа», — заявил губернатор Александр Беглов.

Он отметил, что создание мемориального комплекса ускорит закрепление понятия «Битва за Ленинград».

Ранее сообщалось, что в Севастополе началась реставрация монумента «Солдат и Матрос». Работы должны завершиться к 9 мая.