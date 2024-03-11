На Пулковском рубеже откроют мемориальный комплекс в память о Ленинградской битве
Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на пресс-службу Смольного.
«Все знают, какие ожесточённые бои шли на Пулковском рубеже, и для нас особенно важно, что монумент будет исполнен за счёт частных пожертвований, как воистину народный памятник. Он станет зримым напоминанием о героизме российского народа и несокрушимой силе нашего духа», — заявил губернатор Александр Беглов.
Он отметил, что создание мемориального комплекса ускорит закрепление понятия «Битва за Ленинград».
Ранее сообщалось, что в Севастополе началась реставрация монумента «Солдат и Матрос». Работы должны завершиться к 9 мая.