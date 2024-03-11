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Юрист Орехович рассказала о способах предотвратить утечку персональных данных

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Юрист, преподаватель образовательной платформы Moscow Digital School, директор по правовым инициативам Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) Александра Орехович рассказала о способах предотвратить утечку персональных данных.

«Что пользователь с организационной точки зрения может сделать — как минимум проверять, на каких ресурсах пароли скомпрометированы, вовремя менять их. Не использовать одни и те же пароли во всех сервисах и системах, не использовать слишком лёгкие пароли», — заявила она в беседе с газетой «Известия».

По её словам, важно помнить о базовых правилах цифровой гигиены — не заходить на подозрительные сайты, не предоставлять доступ к логинам и паролям третьим лицам, настроить двухфакторную идентификацию.

Ранее директор по информационным технологиям EdgeЦентр Сергей Липов в беседе с RT рассказал об экстренных мерах при утечке личной информации.

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