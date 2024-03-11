Юрист Орехович рассказала о способах предотвратить утечку персональных данных
«Что пользователь с организационной точки зрения может сделать — как минимум проверять, на каких ресурсах пароли скомпрометированы, вовремя менять их. Не использовать одни и те же пароли во всех сервисах и системах, не использовать слишком лёгкие пароли», — заявила она в беседе с газетой «Известия».
По её словам, важно помнить о базовых правилах цифровой гигиены — не заходить на подозрительные сайты, не предоставлять доступ к логинам и паролям третьим лицам, настроить двухфакторную идентификацию.
Ранее директор по информационным технологиям EdgeЦентр Сергей Липов в беседе с RT рассказал об экстренных мерах при утечке личной информации.