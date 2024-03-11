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Адвокат Щербинин рассказал о действиях в случае оформления мошеннического кредита

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Адвокат Александр Щербинин рассказал, что делать в случае оформления мошеннического кредита.

«В общих чертах схема выглядит так: сначала выяснить, откуда долг. Обычно если требования предъявляет банк, то задача упрощается: человеку уже понятно, кому он должен и какую сумму. То же самое касается выписок из БКИ», — заявил он в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

По его словам, далее следует как можно скорее обратиться в полицию. В заявлении желательно указать как можно больше сведений и доказательств о том, что кредит не ваш.

Затем рекомендуется уведомить о случившемся кредитора — банк или МФО.

«Если кредитор пойдёт в суд за взысканием, — настаивать на том, что вы кредит не брали, и просить провести при необходимости почерковедческую экспертизу. Словом, нужно максимально защищаться», — уточнил Щербинин.

Ранее директор по информационным технологиям EdgeЦентр Сергей Липов в беседе с RT рассказал об экстренных мерах при утечке личной информации.

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