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В Совфеде предложили создать государственную торговую интернет-площадку

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Первый зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов предложил создать государственную торговую интернет-площадку для российских товаров.

Об этом сообщает «Парламентская газета».

По словам Абрамова, можно использовать портал госуслуг, где юрлица и ИП уже сейчас могут открывать свои личные кабинеты.

«А физлица почти все их имеют. Осталось создать дополнительную услугу и, пожалуйста, можете там размещать товары и приобретать их. Ведь сегодня маркетплейс — это, по сути, доска объявлений, где поставщики размещают свою информацию о продукции. Почему бы для этих целей не использовать «Госуслуги»? Это будет удобно», — сказал сенатор.

Как отметил Абрамов, такой подход позволил бы сократить число посредников между производителем и покупателем.

Сенатор добавил, что инициативу прорабатывают с экспертами и товаропроизводителями.

Ранее сообщалось, что глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов и глава комитета Государственной думы по промышленности и торговле Владимир Гутенев от «Единой России» подготовили проект закона о регулировании деятельности маркетплейсов.

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