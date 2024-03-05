Госдума хочет запретить маркетплейсам требовать деньги за возврат товара
- РИА Новости
Как пишет РБК, документ предлагает ввести общее регулирование для всех маркетплейсов и дополнительное для занимающих более 20% на рынке.
Уточняется, что законопроект должен восполнить пробелы в законодательстве, которые способствуют монополизации рынка и ставят продавцов и владельцев пунктов выдачи заказов в невыгодное положение.
Также отмечается, что маркетплейсы, у которых значительное положение на рынке, могут злоупотреблять возможностью одностороннего изменения условий работы и даже до наложения санкций и блокировки личных кабинетов за нарушения договоров оферты.
Ранее замглавы Минпромторга России Виктор Евтухов заявил, что российское ведомство поддерживает идею предоставления преференций российским товарам на маркетплейсах.