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Минпромторг поддержал идею о приоритете российских товаров на маркетплейсах

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Замглавы Минпромторга России Виктор Евтухов заявил, что российское ведомство поддерживает идею предоставления преференций российским товарам на маркетплейсах.
Минпромторг поддержал идею о приоритете российских товаров на маркетплейсах
  • © пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

«Преференции — это обязательно закреплённая доля на полке. Это должно быть сделано как в предприятиях офлайн-торговли, то есть в торговых сетях, так и на маркетплейсах... Мы уверены, что приоритет в размещении как раз должен быть отдан отечественной продукции», — цитирует его ТАСС.

Он отметил, что в рамках этой идеи предполагается, что карточки с российскими товарами в поиске должны быть на главных местах — первые 50 карточек товаров должны быть российские. 

Представитель ведомства подчеркнул, что все страны поддерживают своих предпринимателей и оказывают им помощь в закреплении на национальных рынках.

«У нас тоже есть такая возможность, и мы должны обязательно её использовать, причём закрепить нормативно такую форму поддержки», — сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил о необходимости снизить долю импорта в страну до 17% ВВП к 2030 году.

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