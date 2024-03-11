Тела трёх членов семьи нашли после пожара в Ленобласти, заведено дело об убийстве
- РИА Новости
Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета России, на телах супругов 1957 и 1953 годов рождения, а также их сына 1977 года рождения были обнаружены огнестрельные ранения в области головы.
«По уголовному делу выполняется комплекс необходимых следственных и оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершённого преступления, назначен ряд судебных экспертиз», — отметили в ведомстве.
Ранее сообщалось об уголовном деле, которое возбудили по факту обнаружения сумки с мумифицированным телом в Ленобласти.