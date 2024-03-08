Дело возбудили после обнаружения сумки с мумифицированным телом в Ленобласти

Уголовное дело возбудили по факту обнаружения хоккейной сумки с мумифицированным телом мужчины в Выборгском районе Ленинградской области. Об этом сообщили в региональном следственном управлении СК России.

«Обнаружена хоккейная сумка, в которой находилось мумифицированное тело мужчины, завёрнутое в полиэтиленовый пакет», — сказано в сообщении.

Уголовное дело возбудили по признакам преступления, предусмотренного статьёй об убийстве. На место обнаружения сумки выехала следственно-оперативная группа.

«В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств, а также причин и условий совершённого преступления», — отметили в СК.

Ранее сообщалось, что сумку с человеческими останками обнаружили у воинского захоронения в посёлке Симагино.