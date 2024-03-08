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78.ru: сумку с человеческими останками нашли в Выборгском районе Ленобласти

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В Выборгском районе Ленобласти нашли сумку с человеческими останками, она лежала у воинского захоронения в посёлке Симагино, пишет 78.ru.
78.ru: сумку с человеческими останками нашли в Выборгском районе Ленобласти
  • РИА Новости

По данным портала, вечером 7 марта в полицию обратился мужчина, который нашёл сумку. В ней нашли фрагменты человеческого тела, «подверженные сильным изменениям».

«Фонтанка» отмечает, что сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства происшествия. Судмедэкспертам предстоит определить, кому принадлежат останки.

Ранее Следственный отдел Выборга СУ СК России по Ленинградской области заявил о раскрытии преступления, совершённого 18 лет назад.

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