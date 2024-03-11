RT в Telegram
Подпишись

Шесть молодёжных центров отремонтируют в Казани в 2024 году

Короткая ссылка
В Казани приведут в порядок шесть учреждений молодёжной политики в 2024 году. Они станут новыми точками притяжения для молодёжи.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу городской мэрии.

В число подлежащих ремонту учреждений подростковые клубы «Без» и «Лидер», филиал центра психолого-педагогической помощи «Доверие», молодёжные центры «Вертолёт» и имени А. Гайдара.

Кроме того, начнутся масштабные ремонтные работы в детском оздоровительном лагере «Нармонка».

Ранее в Татарстане объявили о запуске республиканской премии «Команда Первых — Алдынгылар». Её будут присуждать командам первичных отделений российского движения детей и молодёжи «Движение Первых».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить