Шесть молодёжных центров отремонтируют в Казани в 2024 году

В Казани приведут в порядок шесть учреждений молодёжной политики в 2024 году. Они станут новыми точками притяжения для молодёжи.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу городской мэрии.

В число подлежащих ремонту учреждений подростковые клубы «Без» и «Лидер», филиал центра психолого-педагогической помощи «Доверие», молодёжные центры «Вертолёт» и имени А. Гайдара.

Кроме того, начнутся масштабные ремонтные работы в детском оздоровительном лагере «Нармонка».

Ранее в Татарстане объявили о запуске республиканской премии «Команда Первых — Алдынгылар». Её будут присуждать командам первичных отделений российского движения детей и молодёжи «Движение Первых».