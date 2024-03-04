Молодёжную премию для участников «Движения Первых» запустят в Татарстане
Об этом сообщает «Реальное время».
Команды могут быть созданы на уровне школ, техникумов, колледжей и организаций дополнительного образования, культуры и спорта.
Всего премия будет вручаться в пяти номинациях: «Быть с Россией», «Быть человеком», «Быть вместе», «Быть в Движении», «Быть Первыми».
Финал премии пройдёт в шести районах республики. В нём примут участие лучшие команды первичных отделений и все команды местных отделений.
В феврале Институт развития интернета (ИРИ) назвал первых финалистов Национальной премии интернет-контента, которая пройдёт в 2024 году в третий раз. На конкурс было подано более 1 тыс. заявок.