Названы первые финалисты российской Национальной премии интернет-контента

Институт развития интернета (ИРИ) назвал первых финалистов Национальной премии интернет-контента, которая пройдёт в 2024 году в третий раз. Отмечается, что на конкурс было подано более 1 тыс. заявок.

Лауреатов наградят в 36 номинациях в два этапа. Первых победителей в 14 категориях отметят 5 марта в рамках Всемирного фестиваля молодёжи на федеральной территории «Сириус».

Награды будут вручать в номинациях «Проект в вертикальном формате», «Анимационный проект», «Музыкальный клип», «Вирусный контент», «Сохраняя историческую память», «Делая мир лучше», «Искусство просвещать», а также в специальных номинациях, среди которых «Мир должен знать», «Мы из будущего» и «Открываем Россию».

В число первых финалистов вошли, в частности, Баста, Максим Фадеев и хор Сретенского монастыря (в категории «Музыкальный клип»).

Вторая часть церемонии награждения пройдёт 30 мая 2024 года в Москве.

Финалистов определил экспертный совет, а победителей выберет профессиональное жюри.