Названы первые финалисты российской Национальной премии интернет-контента
- Gettyimages.ru
- © Eternity in an Instant
Лауреатов наградят в 36 номинациях в два этапа. Первых победителей в 14 категориях отметят 5 марта в рамках Всемирного фестиваля молодёжи на федеральной территории «Сириус».
Награды будут вручать в номинациях «Проект в вертикальном формате», «Анимационный проект», «Музыкальный клип», «Вирусный контент», «Сохраняя историческую память», «Делая мир лучше», «Искусство просвещать», а также в специальных номинациях, среди которых «Мир должен знать», «Мы из будущего» и «Открываем Россию».
В число первых финалистов вошли, в частности, Баста, Максим Фадеев и хор Сретенского монастыря (в категории «Музыкальный клип»).
Вторая часть церемонии награждения пройдёт 30 мая 2024 года в Москве.
Финалистов определил экспертный совет, а победителей выберет профессиональное жюри.