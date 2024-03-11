В Петербурге арестован вице-президент банка «Россия» Игорь Андреев

Суд в Санкт-Петербурге арестовал вице-президента банка «Россия» Игоря Андреева, сообщили РБК в Октябрьском районном суде города. Мужчина обвиняется в коммерческом подкупе в особо крупном размере.

Андреев заключён под стражу до 4 мая. Как объяснил сам банк в пресс-релизе, следствие по этому уголовному делу было инициировано финансовым учреждением.

«Банк оказывает необходимое содействие следственным органам», — сообщил банк.

В сентябре прошлого года Таганский суд Москвы приговорил к семи годам колонии экс-заместителя председателя Центробанка России Константина Корищенко за хищение активов Инвестбанка на 1,4 млрд рублей.