В Петербурге арестован вице-президент банка «Россия» Игорь Андреев
- РИА Новости
Андреев заключён под стражу до 4 мая. Как объяснил сам банк в пресс-релизе, следствие по этому уголовному делу было инициировано финансовым учреждением.
«Банк оказывает необходимое содействие следственным органам», — сообщил банк.
В сентябре прошлого года Таганский суд Москвы приговорил к семи годам колонии экс-заместителя председателя Центробанка России Константина Корищенко за хищение активов Инвестбанка на 1,4 млрд рублей.