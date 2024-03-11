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Актёр Селин высказался о «разброде и шатании» в умах Смольянинова и Галкина

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Заслуженный артист России Сергей Селин, известный своей ролью старшего лейтенанта милиции Дукалиса в «Улицах разбитых фонарей», рассказал о «разброде и шатании» в головах артистов, которые заняли антироссийскую позицию на фоне спецоперации на Украине.
Актёр Селин высказался о «разброде и шатании» в умах Смольянинова и Галкина
  • РИА Новости

Так он, в частности, прокомментировал поступки актёра Артура Смольянинова* и Максима Галкина**.

«Был период перестройки, а потом послеперестроечного времени, когда обливалось грязью все своё. Только с тех пор всё поменялось. У нас очень многим можно гордиться. Но с ними тот случай, когда ну очень сильна память», — сказал Селин сайту aif.ru.

Как считает актриса Полина Агуреева, поведение, подобное поступкам Смолянинова, «всегда называлось предательством» или просто глупостью. Как призналась заслуженная артистка России, «оголтелость» она не приемлет ни с какой из сторон: ни с патриотической, ни с либеральной.

* Включён в реестр иностранных агентов по решению Минюста России от 13.01.2023.

** Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 16.09.2022.

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