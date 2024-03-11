В Подмосковье более 200 млн рублей направят на закупку нового медоборудования

В медучреждения Московской области в 2024 году планируется поставить 550 единиц нового оборудования по нацпроекту «Здравоохранение» и программе модернизации первичного звена.

Об этом информирует издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

Для повышения качества диагностики сердечно-сосудистых заболеваний в медицинские организации поставят новые аппараты ЭКГ и холтеры.

По словам первого зампредседателя правительства области Светланы Стригунковой, всё оборудование будет закуплено по поручению губернатора Андрея Воробьёва. На эти цели уже выделено свыше 200 млн рублей.

Ранее НСН со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что обновлённые и переоснащённые отделения откроются в городских клинических больницах имени Вересаева и Филатова после окончания капитального ремонта.