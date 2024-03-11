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МВД проверит данные о конфликте участника «Уральских пельменей» с подростками

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Правоохранительные органы Екатеринбурга начали проверку информации о конфликте участника шоу «Уральские пельмени» Дмитрия Соколова с подростками. Об этом рассказал руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.
МВД проверит данные о конфликте участника «Уральских пельменей» с подростками
  • РИА Новости

По его словам, официальных данных по инциденту не поступало в правоохранительные органы ни от одной из сторон, передаёт РИА Новости.

«Опубликованные в сети интернет сведения зарегистрированы в установленном порядке в дежурной части отдела полиции №5», — добавил Горелых.

Он сообщил, что проверку поручили провести участковым уполномоченным, по её результатам примут процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что подрались двое жителей Москвы, у которых были топор, бейсбольная бита и перцовый баллончик.

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