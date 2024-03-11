МВД проверит данные о конфликте участника «Уральских пельменей» с подростками
- РИА Новости
По его словам, официальных данных по инциденту не поступало в правоохранительные органы ни от одной из сторон, передаёт РИА Новости.
«Опубликованные в сети интернет сведения зарегистрированы в установленном порядке в дежурной части отдела полиции №5», — добавил Горелых.
Он сообщил, что проверку поручили провести участковым уполномоченным, по её результатам примут процессуальное решение.
Ранее сообщалось, что подрались двое жителей Москвы, у которых были топор, бейсбольная бита и перцовый баллончик.