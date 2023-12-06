В Некрасовке подрались двое с топором, бейсбольной битой и перцовым баллончиком

В Некрасовке подрались двое мужчин, у которых были топор, бейсбольная бита и перцовый баллончик.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

«В результате инцидента один из мужчин распылил содержимое баллончика в лицо своему оппоненту. В дальнейшем между гражданами завязалась драка, в ходе которой один из них нанёс несколько ударов бейсбольной битой по багажнику автомобиля оппонента, на что последний ответил ударами топором по передней части транспортного средства», — говорится в сообщении.

По результатам проведённой проверки оба гражданина привлечены к административной ответственности по статье о мелком хулиганстве, в отношении них также возбуждены уголовные дела об умышленном уничтожении или повреждении имущества.

Также один из участников драки стал фигурантом уголовного дела об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.

Ранее сотрудники полка ДПС Госавтоинспекции задержали зачинщика драки со стрельбой в Челябинске.

Уточняется, что ссора происходила между посетителем и охранниками заведения, в ходе которой 36-летний ранее судимый местный житель применил аэрозольный пистолет. Также у него при себе был нож.