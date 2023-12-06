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Сотрудники ГИБДД задержали зачинщика драки со стрельбой в Челябинске

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Сотрудники полка ДПС Госавтоинспекции задержали зачинщика драки со стрельбой в Челябинске.
Сотрудники ГИБДД задержали зачинщика драки со стрельбой в Челябинске
  • РИА Новости
  • © Кирилл Каллиников

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального полицейского главка.

«Полицейские... заметили назревающий конфликт, переросший в драку, возле одного из баров на улице Цвиллинга. Полицейские пресекли противоправные действия», — отметили в ведомстве.

Уточняется, что ссора происходила между посетителем и охранниками заведения, в ходе которой 36-летний ранее судимый местный житель применил аэрозольный пистолет. Также у него при себе был нож.

Ранее сообщалось, что после массовой драки в Санкт-Петербурге в полицию доставили 13 мигрантов.

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