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Стали известны новые детали ДТП с двумя погибшими на трассе в ЯНАО

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По обновлённым данным с места ДТП, которое произошло в Пуровском районе ЯНАО 11 марта, погибли два человека, а также пострадали один взрослый и трое детей.

«В ДТП на 389-м километре автодороги Сургут — Салехард пострадали четыре человека. Трое из них — дети. Пострадавшие были доставлены в больницу Губкинского», — сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу окружного ГУ МЧС.

Легковые автомобили Lexus и Chevrolet столкнулись 11 марта в 53 км от города Муравленко. В результате аварии водитель и пассажир Chevrolet погибли на месте.

Ранее сообщалось об аварии, которая произошла на федеральной трассе Екатеринбург — Тюмень в Свердловской области, где столкнулись грузовик и легковой автомобиль. Как сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции, в результате ДТП пострадали семь человек.

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