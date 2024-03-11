Харитонов на выборах президента проголосует 17 марта в Тропарёве-Никулине

Кандидат в президенты России от КПРФ Николай Харитонов проголосует на выборах главы государства 17 марта на избирательном участке в районе Тропарёво-Никулино в Москве.

Об этом сообщила РИА Новости его пресс-служба.

Харитонов проголосует на избирательном участке 2828 в школе №1317 в Москве.

Ранее член Центризбиркома России Павел Андреев заявил, что россияне смогут проголосовать на 295 избирательных участках в 144 странах.

Глава ЦИК Элла Памфилова отметила, что заявки на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах российского президента подали 4,5 млн человек.