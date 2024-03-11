Харитонов на выборах президента проголосует 17 марта в Тропарёве-Никулине
- РИА Новости
Об этом сообщила РИА Новости его пресс-служба.
Харитонов проголосует на избирательном участке 2828 в школе №1317 в Москве.
Ранее член Центризбиркома России Павел Андреев заявил, что россияне смогут проголосовать на 295 избирательных участках в 144 странах.
Глава ЦИК Элла Памфилова отметила, что заявки на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах российского президента подали 4,5 млн человек.