RT в Telegram
Подпишись

Мосгорсуд отменил заочный приговор иноагенту Петру Верзилову

Короткая ссылка
Мосгорсуд отменил заочный приговор иностранному агенту Петру Верзилову*, осуждённому ранее на 8,5 года колонии за распространение ложной информации о ВС России.
Мосгорсуд отменил заочный приговор иноагенту Петру Верзилову
  • globallookpress.com

«Приговор Басманного районного суда Москвы отменить», — цитирует судью ТАСС.

Уточняется, что решением Мосгорсуда дело будет направлено в Басманный суд Москвы для нового рассмотрения.

В ноябре 2023 года Басманный суд Москвы заочно приговорил к 8,5 года колонии общего режима Петра Верзилова по обвинению в распространении фейков об армии России.

* Верзилов Пётр Юрьевич включён в реестр лиц, выполняющих функции иностранного агента, Министерством юстиции 29.09.2021.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить