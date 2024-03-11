Мосгорсуд отменил заочный приговор иноагенту Петру Верзилову

Мосгорсуд отменил заочный приговор иностранному агенту Петру Верзилову*, осуждённому ранее на 8,5 года колонии за распространение ложной информации о ВС России.

«Приговор Басманного районного суда Москвы отменить», — цитирует судью ТАСС.

Уточняется, что решением Мосгорсуда дело будет направлено в Басманный суд Москвы для нового рассмотрения.

В ноябре 2023 года Басманный суд Москвы заочно приговорил к 8,5 года колонии общего режима Петра Верзилова по обвинению в распространении фейков об армии России.

* Верзилов Пётр Юрьевич включён в реестр лиц, выполняющих функции иностранного агента, Министерством юстиции 29.09.2021.