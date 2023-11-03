Суд заочно приговорил к 8,5 года колонии издателя «Медиазоны» Верзилова

Басманный суд Москвы заочно приговорил к 8,5 года колонии общего режима участника группы Pussy Riot и издателя «Медиазоны»* Петра Верзилова** по обвинению в распространении фейков об армии России.

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Об этом информирует ТАСС. «Назначить Верзилову наказание в виде 8,5 года колонии», — сказали в суде. 27 марта Басманный суд Москвы заочно арестовал Верзилова. * «Проект медиа» (Project Media, Inc.) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 15.07.2021. ** Верзилов Пётр Юрьевич включён в реестр лиц, выполняющих функции иностранного агента, Министерством юстиции 29.09.2021.