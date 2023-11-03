Суд заочно приговорил к 8,5 года колонии издателя «Медиазоны» Верзилова
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Об этом информирует ТАСС.
«Назначить Верзилову наказание в виде 8,5 года колонии», — сказали в суде.
27 марта Басманный суд Москвы заочно арестовал Верзилова.
* «Проект медиа» (Project Media, Inc.) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 15.07.2021.
** Верзилов Пётр Юрьевич включён в реестр лиц, выполняющих функции иностранного агента, Министерством юстиции 29.09.2021.