Суд заочно арестовал участника Pussy Riot Верзилова по делу о фейках о российской армии

Басманный суд Москвы заочно арестовал участника группы Pussy Riot и издателя «Медиазоны»* Петра Верзилова** по обвинению в распространении фейков об армии России.

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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление суда. 26 января Следственный комитет России предъявил Верзилову обвинение в распространении фейков о российской армии. * «Проект медиа» (Project Media, Inc.) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 15.07.2021. ** Верзилов Пётр Юрьевич включён в реестр лиц, выполняющих функции иностранного агента, Министерством юстиции 29.09.2021.