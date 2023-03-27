Суд заочно арестовал участника Pussy Riot Верзилова по делу о фейках о российской армии

Короткая ссылка
Басманный суд Москвы заочно арестовал участника группы Pussy Riot и издателя «Медиазоны»* Петра Верзилова** по обвинению в распространении фейков об армии России.
Суд заочно арестовал участника Pussy Riot Верзилова по делу о фейках о российской армии
  • Gettyimages.ru
  • © Oleg Nikishin

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление суда.

26 января Следственный комитет России предъявил Верзилову обвинение в распространении фейков о российской армии.

* «Проект медиа» (Project Media, Inc.) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 15.07.2021.

** Верзилов Пётр Юрьевич включён в реестр лиц, выполняющих функции иностранного агента, Министерством юстиции 29.09.2021.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить