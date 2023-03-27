Суд заочно арестовал участника Pussy Riot Верзилова по делу о фейках о российской армии
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление суда.
26 января Следственный комитет России предъявил Верзилову обвинение в распространении фейков о российской армии.
* «Проект медиа» (Project Media, Inc.) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 15.07.2021.
** Верзилов Пётр Юрьевич включён в реестр лиц, выполняющих функции иностранного агента, Министерством юстиции 29.09.2021.