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Бочкарёв: в районе Москворечье-Сабурово будет продлён пешеходный бульвар

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Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв заявил, что в рамках строительства двух жилых домов во 2-м Котляковском переулке за счёт инвестора будет продлён пешеходный бульвар.
Бочкарёв: в районе Москворечье-Сабурово будет продлён пешеходный бульвар
  • АГН «Москва»

«Новая прогулочная аллея, доступная для всех горожан, с зеркальным арт-объектом, зелёными холмами, декоративными валунами и пешеходными дорожками появится в районе Москворечье-Сабурово. Новый участок бульвара длиной 250 м станет продолжением реализованной части длиной около 1 км. Две части бульвара будут объединены центральной площадью с арт-объектом в виде круглой перголы», — заявил Бочкарёв.

По его словам, футуристическая стальная конструкция с зеркальными опорами и подвесными качелями займёт около 800 кв. м. Внутри неё разместятся зелёные холмы с разнообразными кустарниками и травами, крупномерные деревья, декоративные валуны и металлические кресла со столиками для отдыха.

На бульваре проложат пешеходные дорожки, установят деревянные скамейки, лежаки и дорожные столбики, между которыми разместят валуны и зелёные холмы с кустарниками. В рамках благоустройства планируется высадить более 50 деревьев. Пешеходный бульвар намечено сдать в эксплуатацию вместе с домами в 2026 году.

Как добавила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская, благоустройство — важнейшая часть всех городских программ.

«Реализуемые в этой сфере проекты вносят значительный вклад в улучшение качества жизни. Создание удобной городской среды также значительно улучшает экологическую обстановку и создаёт условия для повседневного комфорта жизни в Москве», — отметила она.

Создание бульвара входит в состав жилого комплекса «LIFE Варшавская» по адресу 2-й Котляковский переулок, земельный участок 1/1, девелопером которого выступает компания PIONEER.

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