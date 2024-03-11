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Путин поручил проработать нацпроект по воспитанию на базе традиционных ценностей

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Национальный проект по воспитанию «гармонично развитой личности» на основе традиционных ценностей подготовят в России. Соответствующее поручение дал глава государства Владимир Путин.
Путин поручил проработать нацпроект по воспитанию на базе традиционных ценностей
  • РИА Новости

Как сообщается на сайте Кремля, поручение адресовано администрации президента и правительству России. Также в проработке нацпроекта примут участие заинтересованные федеральные органы. Срок его выполнения — до 1 июля 2024 года.

«Подготовить и представить предложения о разработке и реализации национального проекта, направленного на воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей», — говорится в перечне поручений.

Ранее глава государства выступил с посланием к Федеральному собранию, в ходе которого анонсировал запуск в России нового нацпроекта «Семья». Он стал самым обсуждаемым в соцсетях по итогам выступления президента.

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